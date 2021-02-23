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الإندبندنت: هناك ضوء في نهاية نفق وباء كورونا

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الإندبندنت: هناك ضوء في نهاية نفق وباء كورونا الإندبندنت: هناك ضوء في نهاية نفق وباء كورونا

مصراوي Masrawy

01:11 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

لندن - أ ش أ

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الثلاثاء، مقالا متفائلا بشأن آخر المستجدات التي أعلن عنها حول جائحة كورونا في المملكة المتحدة ولكنه كان تفاؤلا يشوبه الحذر.

وقالت الصحيفة - في مقال افتتاحي أودرته في موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء- لقد كان يومًا للأخبار السارة بشأن فعالية لقاحات كوفيد-19 ، ومن ثم يتعين الترحيب بالطريق المحتمل نحو عودة الحياة الطبيعية.

وأضافت الصحيفة أنه بعد عام من الصعوبات، تلقينا بعض الأخبار السارة مما جعل هناك سببا حقيقيا يدعو للتفاؤل.

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الفعالية القصوى للقاح فايزر المضاد لكوفيد -19 في حماية الأفراد وتقليل العدوى في المجتمع.. وفي غضون ذلك ، ربطت دراسة صادرة عن أدارة الصحة العامة في اسكتلندا بين إطلاق حملة التطعيم ووجود انخفاض كبير في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا.

واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إن "خريطة الطريق" التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الإغلاق تبدو أنها تستند على أسس القواعد العلمية، ويبدو أنها تحمل سلطة المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (سيج).. ومن ثم فقد بدأ الحديث عن "ضوء في نهاية النفق" يكتسب بعض من معناه الحقيقي .. وربما يبدو للوهلة الأولى أن هذه الخطة يشوبها بعض القصور، غير أن هذه الخطة تبدو أكثر حذراً وتنطوي على فرصة أكبر للنجاح مقارنة بالمحاولات السابقة - السيئة - لتخفيف القيود على الاتصال الاجتماعي والاقتصاد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أطلع أعضاء البرلمان على خطته لخروج إنجلترا، من حالة الإغلاق المفروضة منذ أسابيع.

وأوضح أن مراحل تخفيف الإغلاق ستكون تدريجية، محذرا من احتمال ارتفاع الإصابات مجددا والحاجة إلى نقل مرضى إلى المستشفيات، ومن ثم حدوث وفيات.

ومن المنتظر أن تشهد الخطوة الأولى لتخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا إعادة فتح المدارس في 8 مارس المقبل.

واعتبارا من 29 مارس، سيتم السماح بالتجمعات في الأماكن المفتوحة لستة أشخاص أو أسرتين. كما سيسمح باستئناف الرياضات في الأماكن المفتوحة، بما في ذلك كرة القدم والجولف والتنس اعتبارًا من 29 مارس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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