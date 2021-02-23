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مكة.. جسم غريب يخترق جدار بطن أربعينية وتدخُّل بالمنظار يزيله

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مكة.. جسم غريب يخترق جدار بطن أربعينية وتدخُّل بالمنظار يزيله مكة.. جسم غريب يخترق جدار بطن أربعينية وتدخُّل بالمنظار يزيله
نجاح لفريق طبي بمستشفى حراء العام.. و"الحبيب" يوضح التفاصيل

مكة.. جسم غريب يخترق جدار بطن أربعينية وتدخُّل بالمنظار يزيله

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، في إزالة جسم غريب مخترق جدار البطن من سيدة سعودية تبلغ من العمر 45 عاماً.

وأوضح قائد الفريق الطبي، استشاري الجراحة وجراحة المناظير الدكتور طارق حبيب، أن المريضة حضرت للطوارئ وكانت تعاني آلاماً شديدة أعلى البطن وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين أن لديها جسماً غريباً مخترقاً جدار البطن ووصوله إلى منطقة الكبد.

وتم نقل المريضة إلى قسم العمليات وقام الفريق الطبي بعمل الإسعافات الأولية للمريضة وإجراء عملية منظار للبطن، وتبين أن الجسم الغريب هو عبارة عن لولب خرج من مكانه مخترقاً جدار البطن، وتم -بحمد الله- إزالة اللولب ونجاح العملية دون أي مضاعفات، واستغرقت العملية ساعة من الزمن حيث أمضت المريضة فترة شفاء يومين، وخرجت من المستشفى، ولله الحمد.

وأضاف: "لابد من المتابعة المبكرة والمستمرة حال الشعور بآلام حادة حتى نتفادى حدوث المضاعفات المترتبة ، حيث إن خروج اللوب من الرحم إلى الكبد يعد من الحالات النادرة جداً".

من جهته، أعرب مدير مستشفى حراء الدكتور وليد عبدالحليم محمد حسين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية دون حدوث أيّ مضاعفات، ولله الحمد.الفريق الطبي مستشفى حراء العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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