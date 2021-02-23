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وزارة التعليم تتيح "حساب المعلمة" في تطبيق الروضة الافتراضية

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وزارة التعليم تتيح "حساب المعلمة" في تطبيق الروضة الافتراضية وزارة التعليم تتيح "حساب المعلمة" في تطبيق الروضة الافتراضية
لتتمكن من خلاله التسجيل والاطلاع على المحتوى والاستفادة منه

وزارة التعليم تتيح

أتاحت وزارة التعليم "حساب المعلّمة" في تطبيق الروضة الافتراضية، لتتمكن المعلمة من خلاله التسجيل والاطلاع على المحتوى والاستفادة منه في تخطيط الدروس، إضافة إلى ربطه بالعناصر والأهداف التعليمية وتقييم الطفل.

كما يتيح الحساب للمعلّمة مشاركة الأطفال المحتوى التعليمي المتاح في أثناء التعلّم التزامني، أو توجيههم للاستفادة من المحتوى خلال التعلّم غير التزامني.

وكانت الوزارة قد أطلقت تطبيق الروضة الافتراضية؛ لتسجيل جميع الأطفال السعوديين وغير السعوديين وولي الأمر فقط، بهدف توفير تعلّم افتراضي شيّق للأطفال من عمر 3 - 6 سنوات تحت إشراف أولياء أمورهم، وتطرح محتوى تعليمياً من خلال 11 وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة سلسلة متنوعة من العناصر التعليمية (الفيديوهات، القصص، الأناشيد، الألعاب، الأنشطة التفاعلية، المسلم الصغير)، حيث يوفر التطبيق مع التحديث الجديد ثلاثة حسابات (الطفل، ولي الأمر، المعلّمة).وزارة التعليم حساب المعلّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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