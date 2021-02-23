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إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة كورونا

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إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة كورونا إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة كورونا
مجموع ما تم إغلاقه خلال 16 يومًا 135 مسجدًا تم فتح 108 منها

إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة كورونا

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بست مناطق، بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ستة عشر يومًا، 135 مسجدًا؛ تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن المساجد المغلقة هي 10؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة مؤكدة منها بفيروس كورونا في مسجدين بمنطقة جازان، وحالتين في مسجدين بمنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، وحالة واحدة في منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 3 مساجد؛ اثنان منها في منطقة الرياض، وواحد في المنطقة الشرقية، بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، منسوبي المساجد، إلى ضرورة متابعة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والرفع لمقام الوزارة عن أي مخالفات؛ مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية بعموم مساجد وجوامع المملكة؛ في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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