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الجامعة الأمريكية تناقش الرقمي على الانترنت أول مارس

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الجامعة الأمريكية تناقش ظاهرة التحرش الرقمي على الانترنت أول مارس الجامعة الأمريكية تناقش الرقمي على الانترنت أول مارس

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الاثنين 1 مارس 2021، رابع جلسات سلسلة حوارات "لازم نتكلم" والتي تناقش الخصوصية والأمان على الإنترنت وظاهرة التحرش الرقمي، وذلك في تمام الساعة 1 إلى الساعة 2 مساء.

ويتحدث في الجلسة، سيلفيا موسالاجاني، مديرة السياسات الأمنية، الشرق الأوسط وأفريقيا، فيسبوك، وهاني كامل، مدير العمليات، شمال إفريقيا، تيك توك، ودينا الصرفي، أخصائية التعاون الدولي، المجلس القومي للمرأة، وأحمد خاطر، طالب بقسم هندسة الكمبيوتر ورئيس جمعية علوم وهندسة الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويدير الحوار خالد عز العرب، أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحرر أخبار أول بقناة سكاي نيوز عربية سابقاً.

جدير بالذكر، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

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