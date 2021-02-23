تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6123 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2228 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 284مخالفة السير بدون تراخيص، 27 مخالفة شروط التراخيص، 59 مخالفة موقف عشوائي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.