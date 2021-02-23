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هجرة غير شرعية وتهريب بضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

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هجرة غير شرعية وتهريب بضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة هجرة غير شرعية وتهريب بضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:53 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية حملاته لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 2 قضية أبرزها بضائع أجنبية الصنع.

وضبطت الحملات 30 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، و1193مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 155 حكما قضائيا متنوعا، وقضية هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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