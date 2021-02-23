"سحر" تطلب الخلع: "عايزين أغسل هدومع كل يوم عشان التيك توك"

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مصراوي Masrawy

كتب - فاطمة عادل:

أقامت "سحر. م" دعوى قضائية أمام محكمه الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "كل همه يلبس على الموضة وينزل فيديوهات على التيك توك".

تقول الزوجة: تزوجت من "عمران. ع" 33 سنة، صاحب محل ملابس، وحاصل على بكالوريوس آداب، وخلال عام ونصف من الزواج رزقا الله بطفل يبلغ من 5 أشهر.

أضافت الزوجة: تعرفت على زوجي بعد ترشيحه لي عن طريق أحد الأقارب، وخلال فترة الخطوبة لم أجد عيب يجعلني أرفض الزواج منه، فزوجي يهتم دائما بملابسه ومظهره، لكنه يريد تنفيذ طلباته دون مناقشة حتى تعودت على طبعه، واستمرت حياتنا الزوجية حتى بعد إنجاب طفلي، واعتقدت حينها أنه سوف يغير طبعه ويساعدني في طلبات المنزل، لكن لا فائدة فلم يتغير نهائياً.

تكمل "سحر": "زوجي يهتم بمظهره فقط والفيديوهات التي يقوم بنشرها على التيك توك، حتى في وقت تعبي يطالبني يوميًا بغسل كامل ملابسه دون مراعاة لتعبي في تربية طفلي، وحينما اتفقنا على ترتيب ملابسه 3 مرات بالأسبوع عاد من جديد ليطالبني بغسل ملابسه وتنظيفها يوميًا".

تضيف الزوجة: قررت الذهاب إلى منزل والدي لحين وضع حد لهذه التجاوزات، لكنه قام بمهاتفتي وطالبني بتنظيف ملابسه بمنزل أهلي كما أفعل بمنزلي، وحينها تشاجرنا سويًا وطالبته بالطلاق لكنه رفض.

تختتم "سحر": لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 50 لسنة 2020، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.