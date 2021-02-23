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اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية لمناقشة استراتيجية التعامل مع إيران

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اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية لمناقشة استراتيجية التعامل مع إيران اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية لمناقشة استراتيجية التعامل مع إيران

مصراوي Masrawy

12:42 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

تل أبيب- (بي بي سي):

عقدت الإسرائيلية اجتماعا طارئاً لمناقشة الاستراتيجية التى سيتم اتباعها في التعامل مع ملف إيران النووي، وذلك بعد ظهور بوادر لعودة المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى وعلى رأسهم رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات.

وتقرر تشكيل لجنة سياسية وعسكرية مكونة من عدة مسؤولين لقيادة المحادثات مع الإدارة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود خلافات حول الاستراتيجية والنقاط الأساسية المهمة لإسرائيل بخصوص التركيز على الملف النووي أو على التموضع العسكري الإيراني في الشرق الأوسط.

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