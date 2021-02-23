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الصين تدين بشدة مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية

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الصين تدين بشدة مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية الصين تدين بشدة مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية

مصراوي Masrawy

12:31 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بكين - أ ش أ

أدانت الصين، بشدة اليوم الثلاثاء مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقرطية "لوكا أتاناسيو" في هجوم شنه مسلحون أثناء مشاركته في مهمة إنسانية ضمن قافلة تابعة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على الحادث وعما إذا كانت الصين تشعر بالقلق على سلامة الصينيين هناك - إن "الصين تشعر بالصدمة حيال الأنباء ذات الصلة. ندين بشدة الهجوم على أفراد دبلوماسيين، وحزينون على رحيل السفير الإيطالي".

وأضاف "تأمل الصين أن تعمل الكونغو الديمقراطية على تحسين المناخ الأمني في المنطقة، وأن تعمل على حفظ سلامة الصينيين هناك".

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