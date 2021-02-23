أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية

Print
القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية

مصراوي Masrawy

12:01 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ):

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية شمالي إقليمي كردستان العراق اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية وبحوزتهما أموال مزيفة كانا يرومان تصريفها في الأسواق المحلية في المحافظة.

وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة "شفق نيوز" اليوم، إنها تلقت معلومات عن شخصين بحوزتهما أموال مزيفة يريدان تصريفها في سوق مدينة السليمانية، وقد شرعت على الفور مفارز قسم شرطة الطوارئ بفتح تحقيق وتمكنت من الوصول إلى المكان المحدد.

وأشارت المديرية إلى إلقاء القبض على المتهمين داخل السوق، وهما من الجنسية الإيرانية، وقد ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة مقدارها سبعة ملايين فئة خمسين ألف دينار عراقي مع صك بـ10 ملايين تومان.

وأضافت أنه تم حبسهما وفق قرار قضائي مع استمرار التحقيقات معهما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية