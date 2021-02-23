أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لم يلتزموا بالسداد.. "القناة للكهرباء": 5 مليارات جنيه مديونيات القطاعَين السياحي والصناعي

Print
لم يلتزموا بالسداد.. "القناة للكهرباء": 5 مليارات جنيه مديونيات القطاعَين السياحي والصناعي لم يلتزموا بالسداد.. "القناة للكهرباء": 5 مليارات جنيه مديونيات القطاعَين السياحي والصناعي

مصراوي Masrawy

12:45 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة "القناة لتوزيع الكهرباء"، إن مديونيات القطاع السياحي بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، بلغت 5 مليارات جنيه حتى الآن.

وأشار السيد إلى أنه على الرغم من إصدار رئيس الوزراء قرارًا بجدولة مستحقات الفنادق والقرى السياحية؛ فإنها لا تقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها منذ واقعة سقوط الطائرة الروسية في عام ٢٠١٥، وكذلك انتشار .

ونوه رئيس شركة "القناة لتوزيع الكهرباء"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة قدمت العديد من التسهيلات على المستثمرين وملاك القرى السياحية والفنادق، إلا أنهم للأسف لم يلتزموا بسداد المطلوب منهم رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيط وجدولة المديونية على ٣٦ شهرًا، علمًا بأنه تواصل معهم وأبلغهم، أيضًا، بسداد وجدولة المديونية على مدار ٤٨ شهرًا؛ تسهيلًا عليهم، إلا أنهم لم يلتزموا كذلك بمبادرة الشركة لتسوية الأوضاع.

وأكد السيد أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات؛ في مقدمتها خصم ١٠٪ من إجمالي المبلغ على أية قرية سياحية أو فندق يقوم بسداد المديونية بالكامل "كاش"، مشيرًا إلى أنه قدم مقترحًا في وقت سابق تضمن خفض فائدة البنك المركزي التي تم تحديدها عند ١٥٪ في وقت سابق، إلا أنها انخفضت حاليًّا.

وأوضح رئيس شركة "القناة لتوزيع الكهرباء" أن القطاع الصناعي التابع للشركة بمناطق العاشر من رمضان والعين السخنة والعبور، لديها مديونيات أكثر من مليار جنيه، قائلًا: "هناك بعض المصانع تتأخر عن سداد الفواتير المستحقة عليها".

وأشار السيد إلى أنه يجري حاليًّا تنفيذ أكبر خطة تطوير وتحديث بشبكات محافظة شمال سيناء بوجه خاص؛ كي تصبح قادرة على استيعاب أي أحمال ومجابهة أي تطور في المستقبل، وكذلك إنشاء موازية؛ بهدف الحفاظ على انتظام واستقرار التيار الكهربائي في شمال سيناء والمدن التابعة لها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية