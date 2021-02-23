أخبار عاجلة

​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالخصوص

Print
ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالخصوص ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالخصوص

مصراوي Masrawy

11:52 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القبض على صاحب مخبز استولى على ملايين الجنيهات من أموال الدعم بالخصوص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالتلاعب واختراق منظومة التشغيل بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.. محققاً أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق، طبقاً لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً (10610588 جنيه – عشرة مليون ستمائة وعشرة ألف وخمسمائة ثمانية وثمانون جنياً) قام بالاستيلاء عليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية