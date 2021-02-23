ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالخصوص

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث التموين القبض على صاحب مخبز استولى على ملايين الجنيهات من أموال الدعم بالخصوص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالتلاعب واختراق منظومة التشغيل بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.. محققاً أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق، طبقاً لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً (10610588 جنيه – عشرة مليون ستمائة وعشرة ألف وخمسمائة ثمانية وثمانون جنياً) قام بالاستيلاء عليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.