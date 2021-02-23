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"مورغان ستانلي": "برنت" سيُباع بـ70 دولارًا للبرميل في الربع الثالث

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"مورغان ستانلي": "برنت" سيُباع بـ70 دولارًا للبرميل في الربع الثالث "مورغان ستانلي": "برنت" سيُباع بـ70 دولارًا للبرميل في الربع الثالث
الطلب يتحسن والأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع

يتوقع مورغان ستانلي أن ترتفع خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثالث؛ بفضل «مؤشرات على تحسن كبير للسوق» من بينها احتمالات طلب أفضل.

وقال البنك في مذكرة أمس الاثنين: «الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع».

وذكر مورغان ستانلي أن «حالات الإصابات الجديدة بكوفيد-19 تنخفض سريعًا في أنحاء العالم.. إحصاءات التنقل بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل كوفيد-19».

وقال البنك: إن السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال؛ من بين عوامل أخرى يشيران إلى تحسن السوق.

وزاد مورغان ستانلي توقعه لأسعار برنت في النصف الثاني من العام، من 60 دولارًا للبرميل إلى نطاق 65-70 دولارًا للبرميل، مع ذروة عند 70 دولارًا في الربع الثالث.

كما رفع البنك توقعاته لأسعار برنت في الربع الثاني إلى 65 دولارًا للبرميل من 55 دولارًا، وزاد توقعه للربع الرابع إلى 65 دولارًا من 60 دولارًا.

وقال: إن الطلب سيتحسن على الأرجح بنحو أربعة ملايين برميل يوميًّا بحلول نهاية العام، وإن المخزونات ستعود إلى طبيعتها، وفائض الطاقة سيشهد انخفاضًا كبيرًا.

النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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