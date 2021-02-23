أخبار عاجلة

​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة شقراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة إعادة الهيكلة

Print
تهدف إلى ترشيد الإنفاق ورفع الجاهزية للتحول لنظام الجامعات الجديد

رئيس جامعة شقراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة إعادة الهيكلة

ترأس رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، الاجتماع الثاني للجنة الدائمة المختصة بالعمل على إعداد دراسة شاملة للهيكل التنظيمي للجامعة.

شهد الاجتماع مناقشة مدى إمكانية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجامعة بما يحقق كفاءة الإنفاق، كما ناقش أعضاء اللجنة سبل الرفع من جاهزية الجامعة لعملية التحول؛ من أجل تطبيق نظام الجامعات الجديد، إضافة إلى سبل إعادة هيكلة الكليات والتخصصات بالجامعة وإمكانية إضافة تخصصات مختلفة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الأول، حالة الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعة وإمكانية فتح تخصصات نوعية في الكليات كافة وفق احتياج سوق العمل وحاجة المحافظات.

وطرحت اللجنة عددًا من المقترحات لفتح أقسام نوعية جديدة، حيث تم استعراض عدد من التجارب العلمية وتجارب الجامعات ومدى إمكانية تطبيقه في جامعة شقراء.

وتهدف لجنة إعادة الهيكلة، إلى تحسين أداء الجامعة وتطوير قدراتها التنافسية من خلال تغيير بناء هيكلها التنظيمي، وإعادة النظر في مفهوم الوظائف داخل الجامعة وتغليب منطق الخدمة والعائد على منطق السلطة والسيادة وإحداث تغيير جذري في أداء العمليات الإدارية.

وتشمل أهداف اللجنة كذلك، تخفيض النفقات والتكاليف وإعادة النظر في العلاقات التنظيمية بما يتوافق مع التغيير في الجوانب الأكاديمية والتقنية، وتحقيق المرونة في الهياكل التنظيمية لتكون الجامعة جاهزة للانخراط في نظام الجامعات الجديد والاستفادة من الفرص الداخلية والخارجية.

وتتولى اللجنة جمع البيانات والمعلومات من جميع جهات الجامعة، لإعداد دراستها الشاملة والدليل التنظيمي والإجرائي، ودراسة المقترحات والمبادرات التي ترد إليها، والتنسيق مع هذه الجهات على أن ترفع لرئيس الجامعة توصياتها واقتراحاتها ليوجه بشأنها ما يلزم، حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.

رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي

دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

شبكة عيون الإخبارية