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تتقدم نحو القاهرة.. الأرصاد: سحب رعدية وأمطار بعد ساعات

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مصراوي Masrawy

11:23 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية الآن تتواجد على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، حتى السواحل الشرقية من دمياط إلى العريش، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وتابعت الهيئة في بيان منشور لها الفيسبوك: تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل لأماكن متفرقة من الدلتا تصل إلى القاهرة متوسطة قد تغزر أحيانا.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديوهات لتساقط الأمطار والثلوج في مدينة العلمين الجديدة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وتشهد البلاد ذروة موجة طقس سيئ جديدة الثلاثاء، من خلال رياح باردة وأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة.

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في الساعات الأولى من الثلاثاء.. أمطار وثلوج في العلمين الجديدة ()

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مصراوي Masrawy

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