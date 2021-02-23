"الذئب المغربي" يخترق التليفزيون التونسي (صور)

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مصراوي Masrawy

وكالات:

تعرض موقع التليفزيون الوطني التونسي، فجر الثلاثاء، إلى عملية اختراق الكتروني، حيث تم تعطيل الصفحة الرسمية للتليفزيون، وموقع القناتين الأولى والثانية.

ووفق إذاعة "موزاييك إف إم " التونسية، تمت عملية الاختراق من قبل مجمعة تُسمى "الذئب المغربي".



وكُتب على صفحة الموقع بعد الاختراق: "تم اختراقها بواسطة الذئب المغربي".

وتم إطلاق التليفزيون التونسي رسميا في 31 مايو عام 1966، إلا أنها كانت تبث برامج تجريبية بصفة غير منتظمة منذ أكتوبر عام 1965، وكانت تحمل اسم الإذاعة والتلفزة التونسية "ا.ت.ت".

وأصبح اسمها قناة 7 عام 1992، ثم تونس 7 في عام 1997، لكنها بقيت تابعة لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون التونسية حتى عام 2008.

وبعد ذلك جرى الفصل بين الإذاعة والتليفزيون في تونس لتحتفظ الإذاعة بالمقر الذي كان مشتركا بينهما، وتتحول مؤسسة التليفزيون التونسية بقنواتها إلى مقر جديد.