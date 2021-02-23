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ثالث حادث في 48 ساعة.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بسبب مشاكل بالمحرك

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ثالث حادث في 48 ساعة.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بسبب مشاكل بالمحرك ثالث حادث في 48 ساعة.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بسبب مشاكل بالمحرك

مصراوي Masrawy

11:08 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

وكالات:

في ثالث حادث خلال 48 ساعة، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن طائرة بوينغ 757-200 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، هبطت اضطراريا في مطار سولت ليك سيتي، بسبب مشاكل في المحرك الأيسر. ولم يصب أحد بأذى.

وغيرت الطائرة التابعة لدلتا ايرلاينز من طراز بوينغ "757-200"، مسارها وهبطت اضطراريا بسلام في مطار سولت ليك سيتي الدولي، بعد أن كانت متجهة من أتلانتا إلى سياتل، والسبب في ذلك يعود إلى حدوث مشكلة في المحرك الأيسر، وفق قناة " اليوم" .

وأمس الاثنين، احتراق محرك لطائرة بوينغ "747" وهي تحلق في السماء بعيد إقلاعها من مطار ماستريتش في هولندا، وكانت متوجهة إلى نيويورك، وحطت اضطراريا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا. وأُصيب شخصان بشظايا إثر سقوط قطع من المحرك المحترق.

وسبق ذلك بساعات انفجار محرك طائرة بوينغ "777" تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" في سماء دنفر بولاية كولورادو الأمريكية. وهبطت الطائرة بسلام دون إصابات.

واستدعى هذا الحادث اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية يوم الأحد، أوصت بموجبها شركات الطيران بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات "بي.دبليو4000" ريثما يُعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

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