جمعوا أموالاً مجهولة ثم حوّلوها إلى الخارج.. الجناة الأربعة في قبضة شرطة الرياض

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الكريديس: متخذين من مقر سكنهم شرق العاصمة مقراً لارتكاب جرائمهم

أطاحت الجهات الأمنية بالرياض بأربعة أشخاص امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة وجرى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمواطن و(3) مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن -لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية- متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقراً لارتكاب جرائمهم.. وضُبط بحوزتهم على مبلغ (942500) ريال، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية الرياض