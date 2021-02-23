حدادًا على ضحايا كوفيد 19.. أمريكا تنكّس الأعلام بعد نصف مليون وفاة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، بتنكيس الأعلام على الأراضي الفيديرالية في الولايات المتحدة للأيام الخمسة المقبلة بعد وصول عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 500 ألف شخص.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي مسبقاً أن "أحداث الليلة، ومنها تصريحات الرئيس، ستسلط الضوء على حجم الخسارة التي يمثلها هذا المعلم البارز للشعب الأمريكي وكثير من العائلات في كل أنحاء البلاد".

ووفق بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد الضحايا 499 ألفًا الولايات المتحدة. وكان مُرجحًا تجاوز العدد 500 ألف وفاة في أعلى نسبة من أي بلد آخر في العالم.

كما كان مُقررا أن تنضم إلى بايدن زوجته ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والسيد الثاني دوغ إمهوف. وهذه الوقفة هي الثانية لبايدن لإحياء ذكرى ضحايا الجائحة.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية والمخاطر الوبائية، وتتصاعد حالة الغضب والاستياء من تأخر وصول اللقاحات وإغلاقات المدارس. ويتحفظ الرئيس الأمريكي ومسؤولو البيت الأبيض في التنبؤ بالوقت الذي ينحصر فيه الوباء وتعود الحياة لطبيعتها. وتسرع إدارة بايدن الخطي لتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الكونجرس. ويقيم بايدن، تكريمًا لمن فقدوا حياتهم بسبب الوباء.

بالتوازي، حذرمدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، الأحد، من أن ارتداء الأقنعة سيكون ضرورة حتى عام 2022، ونوّه بمخاطر السلالات الجديدة للفيروس، مُبشرًا في الوقت نفسه بتراجع في حالات الإصابة بمعظم أنحاء الولايات المتحدة، بحسب مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن".

ويستمر البيت الأبيض والرئيس الأمريكي في وضع الوباء في مركز الصدارة في أولوياته، وتسريع خطط اللقاحات حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، إضافة إلى مواجهة التحديات لتمرير حزمة المساعدات المالية من الوباء بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وأمس الاثنين، أعلن البيت الأبيض عن توجه إدارة بايدن لتمرير تغييرات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة المتأثرة بتداعيات الوباء، وتسهيل حصولها على مساعدات مالية من برنامج حماية شيكات الرواتب، وهو البرنامج الفيدرالي الذي تم إنشاؤه قبل عام في بداية أزمة انتشار الوباء. ويُعدّل بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل قواعد القروض الخاصة بالوباء للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "هذه الشركات الصغيرة غالباً ما تعاني وتكافح أكثر من الشركات الكبيرة لتأمين أجور ورواتب العاملين بها. وسيقدم الرئيس بايدن فترة سماح أسبوعين للمقترضين، إلى جانب العمل مع المقرضين وأصحاب الشركات الصغيرة لضمان استفادة الشركات الصغيرة بقدر كبير".

وأضاف البيت الأبيض أن الشركات الصغيرة تمثل 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتخلق ثلثي صافي الوظائف الجديدة، وتوظف ما يقرب من نصف العمال الأمريكيين.