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15 من عناصر حفظ السلام الدوليين من تيجراي يرفضون العودة إلى إثيوبيا

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15 من عناصر حفظ السلام الدوليين من تيجراي يرفضون العودة إلى إثيوبيا 15 من عناصر حفظ السلام الدوليين من تيجراي يرفضون العودة إلى إثيوبيا

مصراوي Masrawy

10:51 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

ميكيلي- (أ ف ب):

رفض 15 عنصرا من الكتيبة الإثيوبية في قوات حفظ السلام في جنوب السودا يتحدرون من منطقة تيجراي، العودة إلى إثيوبيا الإثنين، حسبما أعلنت الأمم المتحدة لافتة إلى حقهم في طلب اللجوء في حال خشيتهم على أرواحهم.

وتشهد منطقة تيجراي معارك منذ مطلع نوفمبر 2020 عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شن عمليات عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيجراي" التي اتهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفدرالي.

وأعلن النصر في أعقاب سيطرة القوات الموالية للحكومة على العاصمة ميكيلي في أواخر نوفمبر علما بأن الجبهة تعهدت مواصلة القتال. واستمرت الاشتباكات في المنطقة ما عرقل جهود تسليم مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال إيجازه الصحفي اليومي "هذا الصباح، كان من المقرر أن يغادر 169 عنصرا من الكتيبة الإثيوبية جوبا ليتم استبدالهم بكتائب جدد، في إطار مناوبة عادية".

أضاف "نحاول الحصول على تفاصيل، لكني أفهم أن 15 عنصرا من الكتيبة اختاروا عدم صعود الطائرة في مطار جوبا ... طلبوا البقاء" مضيفا أن "أي شخص بحاجة لحماية دولية لديه حق طلب لجوء".

وأكد بأنهم "يتلقون المساعدة من وزارة شؤون اللاجئين بجنوب السودان" وبأن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "مدركة" للوضع وعلى تواصل مع سلطات جنوب السودان.

وتدافع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن مبدأ عدم السماح للاجئين أو الساعين للجوء بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، "في حال شعروا أن حياتهم أو حرياتهم مهددة".

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