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وزير القوى العاملة يسلم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

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وزير القوى العاملة يسلم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالشرقية وزير القوى العاملة يسلم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:02 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، محافظة الشرقية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وبحسب بيان اليوم، استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام المحافظة في بداية جولته بالمحافظة، حيث من المقرر أن يسلم الوزير والمحافظ، وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير في هذا الخصوص.

وأكد الوزير، الاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى بجميع المحافظات، حيث يجري حاليا حصر هذه الفئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من حصرها بمدينة العلمين الجديدة، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل عامل مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

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