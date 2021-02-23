مطار القاهرة: سفر ووصول 15 ألف راكب على 160 رحلة اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلن مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، عن وصول 81 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8 الف راكبا، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 7 آلاف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة 160 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة ، تحمل علي متنها 15 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم السلطات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ، ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.