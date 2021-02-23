الأزهري يلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "ماجستير الدرس الحديثي" بموريتانيا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الازهر الشريف، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "ماجستير الدرس الحديثي .. رواية ودراية" بكلية أصول الدين بجامعة العلوم الإسلامية في لعيون بموريتانيا .

جاء ذلك بحضور الدكتور "محمد لمرابط أجيد" رئيس الجامعة، وعميد كلية أصول الدين الدكتور محمد سيدي محمد احمده، حيث تم تقديم الكلمة الافتتاحية عن بعد.

ورحب رئيس جامعة العلوم الإسلامية في بداية كلمته بالدكتور أسامة الازهري، مشيرا إلى أن الأزهري أحد أبرز علماء الازهر الشريف الذي قدم العديد من المؤلفات خدمة للأمة الإسلامية وانتفع بها التلاميذ والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها والتي منها كتاب (إحياء علوم الحديث)، وكتاب (أسانيد المصريين)، وكتاب: " الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، الذي فند فيه كل أفكار التيارات المتطرفة ، وموسوعته الأشهر الأخيرة جمهرة أعلام الأزهر الشريف التي تعد أكبر موسوعة علمية في العصر الحديث.

وفي كلمته أكد الدكتور أسامة الأزهري أن هذه الدعوة الكريمة والمشاركة فيها تعد أحد صور الترابط الأخوي الكبير بين مصر وموريتانيا الشقيقة مشيرا إلى أن الاتصال والتواصل بين أبناء أرض الكنانة وموريتانيا كان وما زال مثمرا ومستمرا ، وظل التواصل الروحى والفكرى الموريتانى المصرى قويا عبر الأزمان والعصور .

وأشار الأزهري أيضا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وموريتانيا على كافة المستويات.

وتعد جامعةالعلوم الإسلامية هي أحد مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية السمحة والإسهام في ديمومة الإشعاع العلمي والثقافي لموريتانيا وترقية البحث العلمي في كافة مجالات العلوم الإسلامية والعربية.