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"سار": لا زيادة بأسعار التذاكر بعد الدمج وتحقيق الأرباح في 2025

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"سار": لا زيادة بأسعار التذاكر بعد الدمج وتحقيق الأرباح في 2025 "سار": لا زيادة بأسعار التذاكر بعد الدمج وتحقيق الأرباح في 2025
"المالك": آلية تنفيذ مشروع الجسر البري بين الشرقية والغربية ستعلن قريباً

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، أن آلية تنفيذ مشروع الجسر البري الذي سيربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية ستعلن قريباً، ووصف ربط الخطوط الحديدية بمناطق جنوب المملكة بالحلم في الماضي الذي سيتحوّل إلى واقع قريباً مع خطط إنشاء خط يربط جدة بجازان.

وأكد المالك، خلال حديثه في برنامج "في العلن" على القناة السعودية الأولى مع الإعلامي خالد السليمان، أمس الإثنين، أن تشغيل محطة قطار القريات سينطلق بتاريخ 15 مارس عام 2022م، وكشف عن أن تقنية "الهايبر لوب" ما زالت تحت التجارب والأبحاث ولم تثبت تجارياً، ولم تشغل حالياً في أي مكان في العالم، والمملكة من أوائل الدول التي دخلت في اتفاقية مع الشركة "فيرجن هايبرلوب" وهي من أكثر الشركات تقدماً في هذا المجال، وتابع أن المملكة ستكون من أولى الدول التي ستشغل هذه التقنية في حال أثبتت نجاحها التجاري، نافياً في الوقت نفسه تشغيل خط بين المملكة ودولة الإمارات العربية لتقنية "الهايبر لوب".

وردا على سؤال حول رفع التذاكر بعد ضم خطوط هيئة السكة الحديدية لشركة سار، قال المالك إن شركة "سار" لا تملك الصلاحية في رفع الأسعار، وليس هناك أي نية لرفعها حالياً، مضيفاً أن شركة سار ستتحول إلى تحقيق الأرباح في عام 2025م، معتبراً ذلك التزاماً من قِبل الشركة.

وفي ختام اللقاء، أوضح المالك؛ أنه لم يسبق أن توقفت القطارات في الشمال في "سار" بسبب الأمطار، مشيراً إلى أننا حققنا رقماً لم يتم تحقيقه سابقاً فيما يخص نقل المعادن خلال عام 2020م، وكان هناك نمو بنسبة 4% في نقل المعادن في عام واحد، وأكّد أهمية استغلال خط نقل المعادن في نقل البضائع التجارية بعد فتح معبر جديدة عرعر.الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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