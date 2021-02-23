أخبار عاجلة

​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا كورونا

Print
بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا كورونا بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا كورونا
5 أيام حتى غروب الجمعة.. الذين تجاوز عددهم النصف مليون

بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادًا على ضحايا كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحداد على ضحايا جائحة ، الذين تجاوز عددهم الـ500 ألف، وأمر بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 5 أيام حتى غروب شمس يوم الجمعة.

ودعا بايدن في خطاب حزين في البيت الأبيض، الأمريكيين إلى الوحدة للتغلب على الوباء، قائلًا: "يجب أن نحارب هذا (الوباء) معًا كشعب واحد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا الفيروس"؛ وفق " اليوم".

هذا وقد بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تضررًا جراء تفشي الوباء، 500201 حالة وفاة؛ بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها حوالى 20% من إجمالي وفيات كورونا في العالم، وبلغ فيها إجمالي الإصابات بالفيروس 111.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.الرئيس الأمريكي جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

آخر زعماء الاتحاد السوفيتي يحث الاتحاد الأوروبي وروسيا على التفاوض

آخر زعماء الاتحاد السوفيتي يحث الاتحاد الأوروبي وروسيا على التفاوض

شبكة عيون الإخبارية