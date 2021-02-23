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مدير تعليم تبوك: الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة باستمرار الدراسة عن بُعد

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مدير تعليم تبوك: الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة باستمرار الدراسة عن بُعد مدير تعليم تبوك: الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة باستمرار الدراسة عن بُعد

مدير تعليم تبوك: الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة باستمرار الدراسة عن بُعد

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، باسمه وباسم الأسرة التعليمية بمنطقة تبوك، عظيم الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على القرار الحكيم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وهو تأكيد على نجاح وزارة التعليم، وما يبذله المجتمع التعليمي من جهود عظيمة في رحلة التعليم عن بُعد عبر المنصات التعليمية.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من ، وفق الضوابط المطبقة، وامتدادًا لحرص وعناية القيادة الرشيدة بسلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وسلامة منسوبي المدارس والمجتمع التعليمي.المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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