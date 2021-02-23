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الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في أفغانستان بعد محادثات السلام

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الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في أفغانستان بعد محادثات السلام الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في أفغانستان بعد محادثات السلام

مصراوي Masrawy

10:30 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كابول - أ ش أ

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء - في تقرير - أن هناك ارتفاعا في أعداد القتلى والمصابين من المدنيين في أفغانستان عقب بدء مفاوضات السلام في شهر سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - بأن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين في عام ٢٠٢٠ بلغ 8820 (3035 قتيلا و5785 مصابا)، مشيرا إلى أن هذا العدد انخفض إلى أقل من ١٠ آلاف للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٣، وبنسبة ١٥ في المائة عن عام ٢٠١٩.

وأضاف التقرير أنه للعام السابع على التوالي، تم توثيق مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال عام واحد.

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