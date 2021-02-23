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فيسبوك تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام المقبلة

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فيسبوك تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام المقبلة فيسبوك تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام المقبلة

مصراوي Masrawy

10:30 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

القليلة المقبلة..

وأشارت الشركة - وفقا لقناة اليوم - إلى أنها توصلت لاتفاق مع الأسترالية لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الدفع لشركات الإعلام، مقابل المحتوى الإخباري.

وأضافت: "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت، العام الماضي، أنها ستجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكية "فيسبوك" و"جوجل"، على الدفع للمؤسسات الإعلامية في البلاد، مقابل محتواها، وهى خطوة غير مسبوقة في العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة.

جدير بالذكر أن الأزمة بين أستراليا و"فيسبوك" قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع، عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وشركة "جوجل" المملوكة لألفابت.

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مصراوي Masrawy

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