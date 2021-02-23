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أمريكا: تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا عتبة النصف مليون شخص

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أمريكا: تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا عتبة النصف مليون شخص أمريكا: تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا عتبة النصف مليون شخص

مصراوي Masrawy

10:21 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

نيويورك - أ ش أ

تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة عتبة النصف مليون شخص، وفقًا لأحدث إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية، على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء- أن وفيات الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ارتفعت بشكل مذهل، حيث تجاوزت 500 ألف حالة وفاة في جائحة مستمرة منذ ما يقرب من العام.

وأضافت أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس في أمريكا أعلى من أي دولة آخرى على مستوى العالم، لافتة إلى إحصائيات الضحايا تجاوزت بكثير توقعات بعض الخبراء الفيدراليين المبكرة.

وأشارت إلى أن عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بكوفيد-19 أكثر من إجمالي ضحايا ساحات القتال خلال الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب فيتنام.

ونقلت عن أستاذ علوم الصحة البيئية بجامعة كولومبيا الأمريكية البروفيسور جيفري شامان الذي وضع نموذجًا لانتشار الفيروس، قوله "إن ضخامة الخسائر مرعبة للغاية. لم يكن حجم حتميًا، ولكنه يرجع إلى الفشل في السيطرة على الفيروس في الولايات المتحدة".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تمثل الولايات المتحدة حوالي 20 في المئة من الوفيات المسجلة في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ومن بين كل 670 أمريكيًا توفي حوالي شخص بسبب كوفيد-19، الذي أصبح سببًا رئيسيًا للوفاة في الولايات المتحدة إلى جانب أمراض القلب والسرطان، وأدت الجائحة إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع على نحو أكثر حِدّة من انخفاضها منذ عقود.

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