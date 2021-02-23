اليابان تعتزم إنهاء الطوارئ المرتبطة بكورونا خارج منطقة طوكيو مبكرا

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طوكيو - (د ب أ):

تعتزم اليابان رفع حالة الطوارئ خارج منطقة طوكيو قبل الموعد المقرر لذلك، في ظل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، الذي خفف الضغط على المستشفيات، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقارير أن الحكومة اليابانية تبحث رفع حالة الطوارئ في ست مقاطعات، بينها أوساكا وكيوتو، نهاية الشهر الجاري، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر لذلك، 7 مارس.

ويمكن أن يصدر القرار في هذا الشأن يوم الجمعة المقبل.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا سوف يناقش هذه الخطوة المحتملة غدا الأربعاء مع كبير مسؤولي جهود مكافحة كورونا، ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الصحة ،نوريهيسا تامورا.

وفي اجتماع مشترك مع نيشيمورا اليوم الثلاثاء، طالب حكام أوساكا وكيوتو وهيوجو برفع حالة الطوارئ في مقاطعاتهم يوم 28 فبراير، وفقا لهيئة الإذاعة.

وتأتي هذه المطالبات في ظل انخفاض معدلات الإصابة إلى عدد قليل مقارنة بالأعداد وقت الذروة في أوائل كانون ثان/يناير، ومع انتهاء الأسبوع الأول الكامل من حملة التطعيم في البلاد.

وقال كبير مسؤولي شؤون التطعيم، تارو كونو، أمس الأول الأحد، إن نحو 12 ألف فرد من الفرق الطبية تلقوا حتى الآن الجرعات الأولى من اللقاحات، ومن المقرر بدء تطعيم المسنين في نيسان/أبريل، على الرغم من أن نقص الجرعات قد يبطئ التنفيذ.

وأفاد تقرير لوكالة "جي جي برس" للأنباء بأن طوكيو لن تسعى إلى إنهاء مبكر لحالة الطوارئ.

وقال التقرير إن المسؤولين في العاصمة يريدون تفادي أي عودة لتفشي الفيروس، خاصة وأن وتيرة التحسن تباطأت في الأيام الأخيرة.