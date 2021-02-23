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خلال عام 2020.. "سعود الطبية": 9527 مريضًا استفادوا من الخدمة الاجتماعية

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خلال عام 2020.. "سعود الطبية": 9527 مريضًا استفادوا من الخدمة الاجتماعية خلال عام 2020.. "سعود الطبية": 9527 مريضًا استفادوا من الخدمة الاجتماعية
تتمثل في توفير 328 من مختلف الأجهزة الطبية لذوي الدخل المحدود و250 كسوة

خلال عام 2020..

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم الخدمة الاجتماعية- عن استفادة 9527 مريضًا من عدد من الخدمات الاجتماعية خلال عام 2020.

وأوضحت رئيس القسم، نورة الصايغ، أن الخدمات تتمثل في توفير 328 من مختلف الأجهزة الطبية على حسب احتياجات المرضى من ذوي الدخل المحدود، و250 كسوة شتوية، بالإضافة إلى توفير المواصلات والغرف السكنية للقادمين من خارج منطقة الرياض.

وأضافت "الصايغ": أن الخدمة الاجتماعية تهدف لمساعدة المرضى بالدرجة الأولى وحل مشكلاتهم من خلال أدوارهم الأساسية التي تهدف إلى تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها، ثم المساهمة في صياغة خطة العمل للتدخل المهني من قِبَل الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الهدف العلاجي والوقائي والتأهيلي.

وأشارت إلى أن الإخصائي الاجتماعي له دور هام مع المرضى المنومين بالأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والطوارئ؛ حيث يتعامل الأخصائي مع عدد مختلف من المرضى الذين يحولون إليه لأسباب كثيرة؛ منها: المرضى الذين يرفضون العلاج وغير الملتزمين بالخطة العلاجية، ومنهم من يصيبه الخوف نتيجة المرض المزمن، وقد يحتاجون لتأهيل يسبق العلاج مثل: بتر الأطراف ومنهم من لا يؤمن بأهمية المستشفيات والعلاج الطبي وغيرها من الحالات، مشددة بقولها: لذا أصبح علينا لزامًا أن نوعي المجتمع من خلال التوعية المستمرة بأهمية دور الأخصائي الاجتماعي.

مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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