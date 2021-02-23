أخبار عاجلة

​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية غدًا وحتى 20 مارس

Print
القوى العاملة: الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية غدًا وحتى 20 مارس القوى العاملة: الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية غدًا وحتى 20 مارس

مصراوي Masrawy

10:19 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن دولة الكويت الشقيقة، قررت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من غدا وحتى 20 مارس المقبل، وتخفيض الحضور لمقر العمل إلى 30% للحكومي و50% للخاص.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، في تقريره للوزير، إن مجلس الوزراء الكويتي أصدر العديد من القرارات وكان من أبرزها إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021.

واستثنى القرار، من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة وأقربائهم، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وشمل القرار تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل بالنسبة للقطاع الحكومي بنسبة لا تجاوز 30%، والقطاع الخاص 50% وتشجيع العمل عن بعد، فضلا عن إغلاق جميع صالات المطاعم المقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية "التوصل"، وخدمات السيارات، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الركاب في وسائل النقل الجماعي العام بما لا يتجاوز 30%.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية