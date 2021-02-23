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المسند متوقعاً أجواء الثلاثاء: سحب ممطرة بهذه المناطق

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المسند متوقعاً أجواء الثلاثاء: سحب ممطرة بهذه المناطق المسند متوقعاً أجواء الثلاثاء: سحب ممطرة بهذه المناطق
قال: تنشط الرياح الشمالية الغربية وقد تثير بعض الغبار

المسند متوقعاً أجواء الثلاثاء: سحب ممطرة بهذه المناطق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: "الجوف حائل والحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والباحة وعسير، وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ وقد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من السعودية.الدكتور عبدالله المسند السحب الممطرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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