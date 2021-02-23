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رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:48 صباحاً
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:48 صباحاً
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران
-
الأحد 28 فبراير 2021 01:33 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
كارول سماحة- قلت لـ بتول عرفة أنتى شاربة حاجة لما عرضت فكرة كليب شكرا
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:12 صباحاً
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