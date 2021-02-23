أخبار عاجلة

​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

فقرة خاصة مع الكاتب الصحفي عادل حمودة يتحدث عن سباقات اللقاحات في ظل جائحة كورونا

Print
مواضيع متعلقة
معكم منى الشاذلي | أنا صاحب الفرح اللي حصلت فيه خناقة شيكابالا وأحمد فهمي

معكم منى الشاذلي | أنا صاحب الفرح اللي حصلت فيه خناقة شيكابالا وأحمد فهمي

معكم منى الشاذلي | الفنانة الكبيرة عفاف حمدي تعزف مع ابنها نادر حمدي فجأة ع الهوا مع منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي | الفنانة الكبيرة عفاف حمدي تعزف مع ابنها نادر حمدي فجأة ع الهوا مع منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي | بلاقي مراتي ماشية بالإسدال في البيت أقول مين دي؟ نادر حمدي لما ودع العزوبية

معكم منى الشاذلي | بلاقي مراتي ماشية بالإسدال في البيت أقول مين دي؟ نادر حمدي لما ودع العزوبية

معكم منى الشاذلي | نادر حمدي وعروسته والمفاجأة والدته الفنانة عفاف حمدي مع منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي | نادر حمدي وعروسته والمفاجأة والدته الفنانة عفاف حمدي مع منى الشاذلي

شبكة عيون الإخبارية