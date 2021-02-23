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الباحة.. "المدني" تختتم المرحلة الأولى من الاختبارات التجريبية على منصة الإنذار المبكر

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الباحة.. "المدني" تختتم المرحلة الأولى من الاختبارات التجريبية على منصة الإنذار المبكر الباحة.. "المدني" تختتم المرحلة الأولى من الاختبارات التجريبية على منصة الإنذار المبكر
شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تمّ تحديدها بالتنسيق مع هيئة الاتصالات

الباحة..

اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تمّ تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزوّدة للخدمة.

وعبّرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قِبل المختصين.المديرية العامة للدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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