بطالة وأزمة اقتصادية.. زيادة مقلقة في استخدام مضادات الاكتئاب بتركيا

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المعارضة: 95 شخصًا انتحروا في يناير ونسبة العاطلين تتجاوز 11.2 مليونًا

قالت البرلمانية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري بتركيا جمزة تاشجير: إن هناك زيادة مقلقة ومخيفة في استخدام مضادات الاكتئاب في تركيا.

وأوضحت "تاشجير" وهي طبيبة صيدلانية أن نسبة الزيادة في استخدام مضادات الاكتئاب كانت 1.8% من 2018 وحتى 2019؛ ولكن من 2019 إلى 2020 بلغت نسبة زيادتها 9.6%.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أضافت "تاشجير" أنه تم بيع 49.8 مليون صندوق من الأدوية المضادة للاكتئاب في عام 2019؛ بينما ارتفع هذا العدد إلى 54.6 مليونًا في عام 2020.

وتشير البرلمانية إلى أن حزب الشعب الجمهوري، قام بمسح الصحف المحلية في 81 مقاطعة واحدة تلو الأخرى، ووجدوا أن 95 شخصًا على الأقل انتحروا في يناير؛ مؤكدة أن السبب الأكبر لحالات الانتحار بلا شك هو المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الظروف الوبائية.

وخلال تعليقه على هذه البيانات، أشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، إلى أن البطالة الحقيقية في تركيا تجاوزت 11.2 مليونًا؛ فالملايين من العاطلين عن العمل، ويكافحون من أجل تغطية نفقاتهم ولا يمكنهم رعاية أسرهم؛ وبالتالي يعتبرون الآن الانتحار هو الحل الوحيد.

يذكر أنه بحسب بيانات وزارة التجارة، فقد تم إغلاق 99 ألفًا و588 متجرًا، و40 ألفًا 735 شركة في عام 2020؛ فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين و16 ألفًا وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركي؛ في حين بلغ العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل 10.7 ملايين.