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الصين تعود إلى الحياة تدريجيًّا والمدارس تفتح أمام طلابها

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الصين تعود إلى الحياة تدريجيًّا والمدارس تفتح أمام طلابها الصين تعود إلى الحياة تدريجيًّا والمدارس تفتح أمام طلابها
قالت: اختبارات كوفيد-19 للمواقع والمجموعات الرئيسية

الصين تعود إلى الحياة تدريجيًّا والمدارس تفتح أمام طلابها

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الصين، اليوم الثلاثاء، أن العام الدراسي سيستكمل بعد انتهاء عطلة فصل الربيع؛ حيث توقفت المدارس والجامعات عن نشاطها بسبب تفشي وانتشار المستجد.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية بيان وزارة التربية والتعليم التي قالت: إن "الطلاب الصينيين سيعودون إلى الحياة المدرسية العادية بعد تعطل فصل الربيع الماضي بسبب تفشي كوفيد-19.. ولتقليل مخاطر أي عدوى محتملة، طلبت الوزارة من المدارس ترتيب عودة الطلاب".

وأضافت الوزارة أنه ستجرى اختبارات كوفيد-19 للمواقع والمجموعات الرئيسية، ويجب تطهير الأماكن الرئيسية بشكل منتظم.الصين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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