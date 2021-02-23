"الندوة العالمية" تدعم الجامعة الإسلامية في قيرغيزيا بالوسائل التعليمية

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بينها 10 حواسيب وسبورتان ذكيتان وجهازا عرض و200 كتاب لتعليم العربية

زار وفد مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، الجامعة الإسلامية في العاصمة بيشكيك، وقدّموا لها دعماً بعديد من الوسائل التعليمية بعد أن تمّ إعلان استئناف الدراسة المباشرة بها.

وتمثلت هذه الوسائل التي كانت الجامعة بحاجة ماسّة إليها في (10) حواسيب، وسبورتين ذكيتين، وجهازَي عرض، و(350) نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى القيرغيزية، و(200) كتاب لتعليم اللغة العربية.

تأتي الزيارة في إطار دعم الندوة للجامعة الإسلامية في مسيرتها التعليمية، وسعيا منها لتطوير العمل التعليمي الريادي.

واستقبل وفد الندوة، رئيس الجامعة البروفيسور عبدالشكور نارماتوف؛ ونائبه البروفيسور بصير أبانوف؛ ولفيف من أعضاء هيئة التدريس الذين أشادوا بجهود الندوة العالمية وثمّنوا العطاء السخي للمملكة حكومة وشعباً.