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السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة

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السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة
أكد التعاون والتناغم مع كل الجهات ذات العلاقة والرفق واللين مع القاصدين

السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة

الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالمديرين والمكلفين الجدد بالرئاسة.

وقال: من فضل الله علينا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن جَمَع الله لنا شرَف الخدمة والعمل في أطهر بقعة على وجه الأرض، فشرف خدمة الحرمين الشريفين وزائريهما هو اصطفاءٌ من الله عز وجل، فعلينا استشعار هذه النعمة وتحمل المسؤولية؛ مؤكدًا التعاون والتناغم مع كل الجهات ذات العلاقة، والرفق واللين مع القاصدين والزائرين سائلًا الله العلي القدير للجميع العون ودوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهم، عبّر المديرون والمكلفون الجدد، عن شكره له على هذه الثقة الغالية؛ سائلين الله له دوام الصحة والعافية.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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