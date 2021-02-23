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قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" النفط

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قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" النفط
توقعات بتخفيف "أوبك+" القيود على الإمدادات بعد أبريل نظرًا لتعافي السوق

قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس

سجلت النفط عند التسوية قرابة الـ66 دولارًا للبرميل مرتفعة حوالى 4%، أمس الاثنين، بدعم من العودة البطيئة المتوقعة لإنتاج الخام الأمريكي، بعد الموجة شديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس الأسبوع الماضي، وتسببت في توقف الإنتاج.

وأغلق منتجون أمريكيون ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يوميًّا من إنتاج النفط؛ بسبب الموجة الباردة في تكساس وولايات أخرى منتجة للنفط، والتي ربما ألحقت أضرارًا بالمنشآت؛ بما قد يُبقي الإنتاج متوقفًا لفترة أطول من المتوقع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7%؛ لتسجل عند التسوية 65.24 دولارًا للبرميل؛ بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، أو 3.8%، إلى 61.49 دولارًا للبرميل.

وصعدت عقود أبريل الأكثر تداولًا 2.44 دولار، أو 4.1%، إلى 61.70 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط الأعضاء في "أوبك+" في الرابع من مارس؛ حيث تقول مصادر إن من المرجح أن تخفف المجموعة القيود على الإمدادات بعد أبريل؛ نظرًا لتعافي الأسعار؛ رغم أن أي زيادة في الإنتاج ستكون متواضعة على الأرجح بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة كوفيد-19.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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