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"ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع!

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"ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع! "ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع!
قال: يكثر الفقع وغرس فسائل النخيل.. وهجرة الدحروج المطوق ويوافقه ممطرة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ إن اليوم الثلاثاء أول أيام سعــد بـــلـع "العقرب الثانية"، والنجم السابع من الشتاء أيامه (13) يوماً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل لكن أحيانا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري تكثر فيه الأمطار- بإذن الله".

وتابع: "تقول العرب اذا طلع بلع اقتحم الربع ولحق أهله الهبع -هو ولد الإبل آخر النتاج- وصيد المرع وصار في الأرض لمع -من العشب ويكثر فيه الفقع، يبدأ غرس فسائل النخيل فيه وقت دخول صلاة الظهر، وقد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر".

وتابع: "فيه هجرة الدحروج المطوق يوافق دخوله حالة ممطرة سائدة".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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