مبادرة بيرل تُعيّن مديرة تنفيذية جديدة

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أعلنت "مبادرة بيرل"، المنظمة الخليجية غير الربحية الرائدة في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية المؤسسية، اليوم، عن تعيين رانية سعداوي مديرةً تنفيذيةً جديدةً لها، وستتولى رانيا من منصبها هذا قيادة تنفيذ رؤية 2025 لمبادرة بيرل والتأكيد على استمرار المنظمة بتنفيذ برامجها بفعالية لسد الفجوات ومواجهة التحديات في منظومة الحوكمة المؤسسية عبر دول الخليج.

وتتمتع رانية سعداوي بخبرة واسعة في ريادة الأعمال الاجتماعية، والاستثمار المؤثر، والتنمية الدولية، مع التركيز بصورة خاصة على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شغلت السعداوي مؤخرًا منصب رئيس المنح العالمية في إكسبو لايف، إكسبو 2020 دبي، حيث أسست قسم إدارة المنح وأدارت فريقًا أشرف على محفظة الاستثمار في 140 مؤسسة اجتماعية من 75 دولة عبر 14 قطاعًا. وبالإضافة إلى ذلك، عملت السعداوي وقدمت الاستشارات لعدد من منظمات القطاع الاجتماعي، بما في ذلك "أشوكا العالم العربي"، ومركز غيرهارت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتعليم من أجل التوظيف، حيث قادت عمليات توسعة وتنويع لبرامج توظيف الشباب وريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدأت رانية سعداوي حياتها المهنية في وول ستريت، حيث قدمت استشارات لشركات متخصصة في مجال السلع الاستهلاكية المعبأة وعلوم الحياة والصناعات التحويلية. وكانت قد حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كما نالت درجة البكالوريوس من كلية بارنارد، جامعة كولومبيا في العلوم السياسية ولغات وثقافات الشرق الأوسط.

ستقود رانيا فريق مبادرة بيرل، وستعمل عن كثب مع مجلس محافظي مبادرة بيرل ومجتمع شركات المنظمة الشريكة المتنامي لتعزيز مهمة المنظمة المتمثلة في تحسين حوكمة الشركات في منطقة الخليج. وتنضم رانية للمبادرة في وقت أصبحت فيه مهمة مبادرة بيرل لتعزيز التأثير والمرونة الاقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما مع توجه أبرز أصحاب المصلحة من مؤسسات وشركات عائلية وشركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة ومنظمات خيرية، نحو بناء ثقافة مؤسسية ترتكز على أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المتينة.

وتعليقًا على التعيين، قال بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل: “على مدى السنوات العشر الماضية، كان لمبادرة بيرل مساهمات محورية في إحداث تغيير جذري في ممارسات حوكمة الشركات عبر منطقة الخليج. وكما ينعكس في إنجازاتنا، حدّثنا استراتيجيتنا مُجدّدين تعهّدنا بمواصلة التوعية بأهمية ممارسات حوكمة الشركات المتينة وجدواها في المنطقة. تعيينُنا ل رانية قدماً شهادةٌ ليس فقط على خبرتها الواسعة وقدرتها على المضي في تحقيق تعهدنا المتجدد، بل وعلى التزام مجلس الإدارة بتخطيط التعاقب باعتباره ركيزة أساسية لحوكمة الشركات. وبالنيابة عن مجلس محافظي مبادرة بيرل، أود أن أشكر المديرة التنفيذية السابقة، ياسمين العمري على مساهماتها الفعالة خلال فترة عملها في المنظمة ".

وبفضل الجهود الاستباقية التي بذلتها مبادرة بيرل استجابةً لتبعات الجائحة، تمكنت المنظمة من تكييف برامجها وتقديم 75 ندوة عبر الإنترنت وورشة عمل بالتعاون مع خبراء إقليميين ودوليين، شارك فيها مئات المشاركين من جميع أنحاء منطقة الخليج ومجتمع حيوي من الطلاب من جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت رانية سعداوي: “أتطلع لقيادة مبادرة بيرل في تنفيذ رؤية 2025 الاستراتيجية الطموحة لمبادرة بيرل التي تستند إلى الإنجازات التي حققتها المنظمة على مدى العقد الماضي، وتقدم خطة عملية ستنتهجها المنظمة في توسيع برامجها وتطويعها بصورة تضمن لها تقديم محتوى مناسب ومعاصر وعالي التأثير يلبي احتياجات شركائنا وأصحاب المصلحة، لنستمر بذلك في المساهمة في تأسيس اقتصاد حيوي مزدهر في منطقة الخليج، يتبنى الحوكمة والمساءلة والشفافية ويعتبرها ركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام."

ستستمر رانية سعداوي في توظيف خبرتها لتحقيق رؤية مبادرة بيرل المتجددة وتحسين تأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص في المنطقة، بما في ذلك معالجة آثار جائحة كورونا على مجتمع الأعمال.

تشمل البرامج الحالية التي تنفذها مبادرة بيرل أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في قيادة الأعمال، والحوكمة في الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، وتعهد الأعمال، والحوكمة في العمل الخيري.