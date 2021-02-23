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شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا"

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خصصت 4 عيادات لتقديم خدمات التطعيم للراغبين

شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات

بدأت صحة بيشة بتشغيل مركز تقديم لقاح كورونا بمركز اللقاحات المعتمد بالمحافظة؛ حيث خصصت وجهّزت المقر لتقديم خدمات التطعيم بواقع 4 عيادات.

وأكدت "صحة بيشة" على الجميع ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع؛ داعية إلى التواصل مع المركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات .

شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات

شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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