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الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني"

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الموت يغيّب وزير البترول الأسبق

تُوفي فجر اليوم الثلاثاء وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق "أحمد زكي يماني"؛ (91 عاماً) في العاصمة البريطانية لندن، وستتم مواراة جثمانه في مقابر المعلاة بمكة المكرّمة.

وُلد أحمد زكي يماني؛ في مكة المكرّمة عام 1930م، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة، كما درس في جامعة نيويورك دراسات عليا في القانون، وتخرج في جامعة هارفارد، كلية الحقوق، كامبريدج، ماساتشيوستس، ويتحدث اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.

في عام 1962م، تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى عام 1986م، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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