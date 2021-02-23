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​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا

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​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا ​​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تامر أمين لن يمارس النشاط الإعلامي ما لم يوفق أوضاعه مجددًا

مصراوي Masrawy

07:00 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار الذي اتخذه المجلس بمنع ظهور مقدم البرامج تامر أمين على أي قناة فصائية لمدة شهرين، سيظل ساريًا، ما لم يعيد "أمين" توفيق أوضاعه مع نقابة الإعلاميين مجددًا.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن قرار نقابة الإعلاميين بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين يمنع ظهوره فضائيًا على أي شاشة بقوة القانون، ومن ثم في حال انتهت مدة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فلن يحق له الظهور ما لم تسمح له النقابة مجددًا بذلك من خلال إعادة توفيق أوضاعه.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغريم قناة النهار 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات، ووقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين، وإحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

وأوضح أن قراره استند للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وأمس الأول، أصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، القرار رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ"تامر أمين" لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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