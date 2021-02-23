500 Startups تعلن عن شراكة مع سنابل للاستثمار

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت 500 Startups، والتي تعد من أنشط شركات رأس المال الجريء العالمية المتخصصة في المراحل الأولى، عن شراكة مع شركة سنابل للاستثمار وهي شركة تستهدف بشكل عام الاستثمار في رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إعلان500 Startups اختيار الرياض مقرًا إقليمياً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد دشّنت اليوم كلٌ من 500 Startups و سنابل للاستثمار في الرياض برنامج مسرعات (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator) ويتزامن معه إطلاق صندوق استثماري (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator Fund). ويهدف هذا الصندوق لتحقيق التكامل اللازم لتشجيع الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستمرارية والتوسع من خلال دعم تمويل المراحل قبل الأولية (pre-seed) والأولية (seed).

ويتألف برنامج المسرعات (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator) من ستة برامج فرعية تقوم 500 Startups بإدارتها على مدى ثلاث سنوات. وستكون البداية من خلال انتخاب مجموعة من الشركات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي هي في مرحلة التمويل ما قبل الأولي (pre-seed) أو الأولي (seed)، سيحصل كل منها على استثمار بقيمة مئة ألف دولار أمريكي من خلال صندوق (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator)، بالإضافة إلى استثماره في الشركات المشاركة في البرنامج، وسيستثمر الصندوق أيضاً في مجموعة من الفرص الأخرى المميزة في المنطقة في ذات المراحل الاستثمارية المبكرة، وذلك بهدف الوصول إلى الاستثمار في حوالي (100) مشروع واعد.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرحت السيدة / بيدي يانغ، الشريك الإداري لـ 500 Startups والشريك العام لـصندوق (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator) قائلة: "إننا سعداء بدعم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال كل من صندوق وبرنامج (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator). لقد تطور القطاع في المنطقة كثيراً مقارنة مع تلك الفترة التي قامت فيها 500 Startups بالاستثمار في المنطقة قبل حوالي عشر سنوات، وسنواصل دعم المؤسسين الواعدين بكل ما نستطيع."

من جهته، صرح أحد مسؤولي سنابل للاستثمار بقوله: "إننا سعداء بالشراكة مع 500 Startups، والتي كان من ثمرتها إطلاق هذا البرنامج الذي سيكون ركيزة في دعم مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة والمنطقة لتسريع نموها وجعلها تسهم في صنع المستقبل."

تستمر 500 Startups بتقديم خبرتها الرائدة، بعد أن أدارت أكثر من 50 مسرعة أعمال للشركات الناشئة في وادي السيليكون في الولايات المتحدة والعالم، واستثمارها في أكثر من 2,500 شركة على المستوى العالمي، بما فيهم أكثر من 180 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استنادًا إلى التقييمات الداخلية والمعلومات الواردة و اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، تضم محفظة الاستثمار العالمية500 Startups الآن أكثر من 23 شركة عملاقة، والتي تزيد قيمة كل منها على البليون دولار أمريكي.

اعتبارًا من 22 فبراير، سيتم البدء باستقبال طلبات الشركات الناشئة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال المشاركة في الدفعة الأولى من برنامج مسرعات (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator). من جهتها، سوف تعمل 500 Startups على اختيار الشركات السعودية الناشئة في المملكة والمنطقة، ليقوم بعدها خبرائها بشرح البرنامج لمؤسسي تلك الشركات لمساعدتهم على إنشاء وتطوير شبكة العلاقات الدولية والإقليمية المناسبة لتلك الشركات، مع إتاحة الفرصة لها للمشاركة في البرنامج الذي سيمتد على مدار اثني عشر أسبوعاً، منها أسبوعين للتعريف بأساسيات النمو وعوامل نجاح توسع الأعمال، تليها سبعة أسابيع من الجلسات المخصصة للتوجيه، ثم ثلاثة أسابيع أخرى حول عمليات التمويل وكيفية صناعة عرض الأفكار الإبداعية، وستكون الخاتمة في يوم العرض (Demo Day) بعد أسبوع من نهاية البرنامج، مع إتاحة الفرصة للمشاركين طيلة هذه الأسابيع بالالتقاء بالخبراء خلال ساعات إرشادية مكتبية.