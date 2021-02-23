أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب

Print
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب

مصراوي Masrawy

05:00 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

مدريد - (د ب أ):
استمرت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة يوم الاثنين لليلة السابعة على التوالي.

واعتقل هاسيل يوم الثلاثاء الماضي لرفضه الحضور إلى السجن لقضاء عقوبة السجن تسعة أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد العنف.

وبحسب الشرطة، شارك نحو 700 شخص معظمهم من الشباب في المسيرة بقيادة منظمة "سي دي آر" الانفصالية التي تدعو لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وذكرت صحيفتا "لا فانجارديا" و"إل بريوديكو" أنه كما في الليلة السابقة ، لم تكن هناك أعمال شغب عنيفة ، لكن مقاطع أظهرت بعض عناصر الشرطة يتعرضون للرشق بالزجاجات أمام مقر الشرطة.

ولم تنطلق المظاهرات للمطالبة بحرية التعبير فحسب، حيث يشارك الكثير من الشباب الإسبان لإظهار سخطهم إزاء ارتفاع معدل البطالة والتداعيات الاقتصادية لجائحة .

ومنذ بداية الاحتجاجات، تم اعتقال 106 أشخاص في برشلونة بينهم 32 قاصرا.

وأصيب 82 شرطيا والكثير من المتظاهرين، حسب صحيفة "لا فانجارديا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

فيديو.. لحظة إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

فيديو.. لحظة إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

شبكة عيون الإخبارية