​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك"

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطاردة أجهزة المحليات أصحاب مركبات الـ"توك توك"، وفرض غرامات تصل إلى 1500 جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين؛ لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ووجه الحسيني حديثه إلى رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية: "بتطارد صاحب التوك توك علشان غلبان وسايب العربيات المتكسرة؟!".

وأكد النائب زكي عباس أنه لديه مشروع يقضي على استخدام الـ"توك توك" تمامًا، واستبداله بالسيارة الكهربائية، لافتًا إلى أن لديه مشروعًا جاهزًا حول ذلك الشأن؛ وهو ما دفع النائب أحمد السجيني لمطالبته بعرضه على اللجنة لمناقشته.